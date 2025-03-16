"سلامة الغذاء": تصدير 220 ألف طن منتجات غذائية.. والبطاطس والموالح تتصدران

كتب - أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2025، عن الفترة من 8 إلى 14 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 76 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 20 مصنعًا على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وتم تسجيل 10 منشآت، وجارٍ إدراج 8 منشآت بالقائمة المعتمدة، كما أصدرت الإدارة 3493 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1717 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، 4950 رسالة بإجمالي 220 ألف طن، لصالح 1500 شركة مصدرة، وتنوعت بين 585 صنفًا من الخضراوات والفواكه والدقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وما زالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها الخضراوات المشكلة المجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 7 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 67 صنفًا بواقع 82 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي

كما ما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 13 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، ليبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 33 صنفًا بواقع 75 ألف طن.

ومثلت السعودية ولبنان وروسيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 180 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 900 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 714 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 700 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 935 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة، بإجمالي 348 ألف طن لصالح 840 شركة مستوردة، وتنوعت بين 215 صنفًا من القمح، وفول الصويا، والزيوت المتنوعة، ومثّلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الذي احتل المركز الثاني بـ 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 315 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 850 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 390 رسالة، وعدد الرسائل التي تم تحرير محاضر إثبات حالة بشأنها أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 32 رسالة. كما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 129 مستوردًا.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتجًا و8 شركات، كما فحصت الإدارة 230 منتجًا جديدًا، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

"سلامة الغذاء" تستقبل 40 شكوى من الجهات المختلفة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة، بما في ذلك (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، حيث تم غلق 21 شكوى، وجارٍ فحص 19 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 276 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، والغردقة، والوادي الجديد، وبورسعيد، ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، وسوهاج، والإسماعيلية، والمنيا، والغربية، ودمياط، والقليوبية، والمنوفية، وبني سويف، والدقهلية، وقنا.

وتم تسجيل 670 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 542 معاينة، فيما استوفت 406 منشآت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 32 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وأسوان، وقنا، والفيوم، والبحر الأحمر، وأسيوط.

وتم تسجيل 5 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1258 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تفرض ضرورة تسجيل جميع المنشآت الغذائية لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل الإجمالي إلى 1335 منشأة، كما أصدرت الهيئة 977 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، وتم التحفظ على 171 رسالة غذائية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، والدقهلية، والبحيرة، والفيوم، والقليوبية، والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم تنفيذ 53 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 381 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 55 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

كما أصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت الإدارة حملة على بعض المجازر في عدد من أحياء محافظة الجيزة لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشاركت الهيئة في استلام مجزر "طنامل" بمركز أجا في محافظة الدقهلية، والذي تم تطويره وفقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور اللجنة المشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، وتم تسجيل 7 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي، متخصصة في تصنيع المواد الملامسة للغذاء مثل البلاستيك، والزجاج، والمعادن، والمطاط، والكرتون، والورق، والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 14 زيارة رقابية على مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

ومع حلول شهر رمضان المبارك، وجّه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين في مختلف المحافظات.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 18 حملة تفتيشية موسعة على 115 منشأة غذائية، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود). وأسفرت هذه الحملات عن ضبط طن من الرنجة التي ظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 4500 عبوة حلوى منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة لرفع مستوى الوعي بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية، حيث تم توجيه العاملين بها بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات التصحيحية. وبناءً على هذه التوجيهات، تم تسجيل 11 منشأة غذائية جديدة.

كما شاركت الهيئة في حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل المحافظة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تقدر كميتها بنحو طن واحد، شملت لحومًا، وألبانًا، وعطارة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية في الإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، إلى جانب الإشراف على توريد اللحوم والدواجن إلى مستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 17 حملة تفتيشية، بعضها مشترك مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث شملت الحملات المرور على 81 منشأة غذائية في مراكز وقرى المحافظة، منها (ميت غمر، أجا، المنزلة، بني عبيد، دكرنس، طلخا، السنبلاوين). وأسفرت الحملات عن إعدام 455 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهر عليها تغير في الخواص الطبيعية.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية استهدفت 13 منشأة غذائية في قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم)، حيث تم إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وتم توجيه تنبيهات إلى المنشآت غير المسجلة بضرورة التسجيل في الهيئة، واستكمال إجراءات التراخيص، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن ضبط 1 طن و40 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتي ظهرت عليها علامات الفساد. كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات منهم بتطبيق الاشتراطات المطلوبة والتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي محافظة الإسكندرية، نفذ فرع الهيئة حملة تفتيشية موسعة، بالإضافة إلى حملة أخرى في المنطقة الصناعية ببرج العرب، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية. وأسفرت الحملات عن إعدام 250 كجم من ياميش رمضان منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى 150 كجم من المواد الغذائية الأخرى، بسبب سوء التخزين وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم المرور على سوق "أهلاً رمضان" بميدان المنشية، للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها، مع توجيه تنبيهات إلى القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء. وتم منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، مع أخذ تعهدات بالتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما نفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 4 حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة)، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن و60 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت (جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي).

وفي محافظة أسوان، نفذ فرع الهيئة 5 حملات تفتيشية، شملت المرور على 30 منشأة غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات منهم بتطبيق الاشتراطات اللازمة والتسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.