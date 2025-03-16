زيادة العلاوة إلى 1500 أو 2000 جنيه.. تفاصيل مقترحَين بشأن عيدية العاملين بالكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مقترحَين على مكتب الدكتور محمود عصمت، متعلقَين بتحديد قيمة العيدية المقرر صرفها للعاملين بقطاع الكهرباء، وفقًا للمتبع كل عام، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مقترحَين؛ الأول يتضمن زيادة قيمة العيدية إلى ١٥٠٠ جنيه بدلًا من ١٢٠٠ جنيه، والثاني يتضمن زيادة العيدية إلى ٢٠٠٠ جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المقرر الإعلان عن ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعقبها اتخاذ إجراءات متعلقة بزيادة الأجور والمرتبات الخاصة بجموع العاملين بمختلف الشركات؛ لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي يعانيها العاملون، موضحًا أن وزير الكهرباء وعد أيضًا بزيادة تحسين الأحوال الصحية والطبية للعاملين من خلال العمل على تطوير المنظومة والخدمات الصحية المقدمة للعاملين.

وشدد المصدر على أن شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبيرة تتمثل في نقل التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شارك العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، الإفطار الجماعي بنادي الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة، مشيدًا بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة في هذه الأيام المباركة، ومعربًا عن السعادة البالغة بالوجود بين العاملين والتواصل المباشر معهم، والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التي تشغل العاملين في إطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع في إطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر إلى جميع العاملين على جهودهم وتعاونهم، مطالبًا بضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في تحسين معدلات أداء الشركات في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع؛ لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، مشيرًا إلى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الأداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال٠٠

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