تقديرًا لنجاح برنامجه.. الوطنية للإعلام تُكرم الفنان سامح حسين

كتب-عمرو صالح:

كرّم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين، تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، ونال إشادة واسعة.

وأكد وزير الأوقاف، أن البرنامج قدّم محتوى راقيًا جذب الجمهور المصري.

وفي كلمته، عبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مشددًا على أهمية هذا الصرح الإعلامي، معربا عن أمله في عودة إعلام ماسبيرو بقوة كما كان دائمًا.

شهد الحفل تكريم المنشد الشيخ ياسين التهامي، إذ سلّمه المسلماني "ميكروفون ماسبيرو الذهبي"، فيما قدّم له الأزهري شهادة تقدير ودرع وزارة الأوقاف.

وانطلق الحفل، الذي نقلته قنوات التلفزيون، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، كما قدّم الشيخ ياسين التهامي فاصلًا من الإنشاد الصوفي والمديح النبوي.

يأتي هذا الاحتفال في إطار مبادرة الهيئة الوطنية للإعلام لتكريم رموز الإبداع المصري، ضمن حفلات ضخمة تُقام بمسرح التلفزيون، الذي استعاد نشاطه الشهر الماضي بعد سنوات من الإغلاق، حيث شهد حفل إحياء الذكرى الخمسين لكوكب الشرق وتكريم أسرة مسلسل "أم كلثوم".

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