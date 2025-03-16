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وظائف قيادية شاغرة بكهرباء "البحيرة" و"الإسماعيلية".. تعرف الشروط والتفاصيل

07:00 ص الأحد 16 مارس 2025

وزارة الكهرباء

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كتب - محمد صلاح:

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبدالحليم فياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف القيادية والتي جاءت كالتالي:-

- رئيس قطاع التخطيط الفني.

- رئيس قطاع الورش الإنتاجية ووسائل النقل.

كما أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن حاجتها أيضا لشغل وظيفة مدير عام الحسابات والموازنة بديوان عام الشركة إحدى الوظائف القيادية من درجة مدير عام.

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