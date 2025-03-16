إعلان

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
  • عرض 6 صورة
    طقس حار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 21 مارس.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

أوضحت الأرصاد، أنه اعتباراً من يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

54

اقرأ أيضًا:

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة حارة الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية