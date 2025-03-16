الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 21 مارس.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

أوضحت الأرصاد، أنه اعتباراً من يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

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