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جمال شعبان يحذر من السجائر الإلكترونية وأضرارها القاتلة

03:00 ص الأحد 16 مارس 2025

السجائر الإلكترونية

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كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر التدخين بجميع أشكاله، داعيًا المدخنين إلى استغلال شهر رمضان كفرصة للإقلاع عن هذه العادة الضارة.

وأوضح شعبان خلال برنامجه "طبيب القلوب" أن بعض المدخنين يتساءلون عن إمكانية استبدال السجائر العادية بالإلكترونية، مؤكدًا أن الأخيرة ليست بديلًا آمنًا، بل إنها أكثر خطورة وتأثيرًا على الصحة.

وأشار الدكتور شعبان إلى أن السجائر الإلكترونية لا تقل ضررًا عن التقليدية، بل إنها قد تكون أخطر، حيث تؤثر بشكل مباشر على الرئة وتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

وأكد أن التدخين بجميع أشكاله يقصر العمر، داعيًا المواطنين إلى التوقف الفوري عن هذه العادة، موضحًا أن الجسم يحتاج إلى ما يقارب خمس سنوات للتخلص من الآثار السلبية التي تتراكم نتيجة التدخين.

ولم يقتصر التحذير على المدخنين المباشرين، بل امتد ليشمل التدخين السلبي، حيث حذر شعبان من التواجد في أماكن يوجد بها مدخنون، مؤكدًا أن 30% من أضرار السجائر تنتقل إلى الأشخاص المجاورين للمدخن.

وأضاف أن هذه الآثار لا تقتصر على البالغين، بل تمتد لتشمل الأجنة في بطون أمهاتهم، حيث أوضح أن تدخين الأب بجوار الأم الحامل يؤثر سلبًا على الجنين، مما يستدعي وعيًا أكبر بخطورة هذه العادة.

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السجائر الإلكترونية التدخين جمال شعبان معهد القلب
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