نشرة التوك شو| تفاصيل الضربات الأمريكية على الحوثيين

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين في اليمن، موضحا أنها استهدفت منصات إطلاق الصواريخ وأهداف حيوية لهم.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب طالب إيران بوقف دعم الحوثيين لتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار؟

خلال برنامجه "كأنك تراه" على قناة صدى البلد، أوضح هاشم أن الله بعلمه الأزلي يعلم ما سيختاره الإنسان، لكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبر على فعل معين.

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن فهم اللغة العربية بشكل دقيق يساعد في استيعاب المعاني العميقة للقرآن الكريم.

وأشار خلال حلقة برنامج " لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن بعض الكلمات في القرآن تحمل أكثر من معنى، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر"، موضحًا أن "يبسط" تعني العطاء والكرم، بينما "يقدر" تعني التضييق وليس القدرة كما يظن البعض.

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التفكُّر هو أمارة من أمارات الإيمان، وعلامة على صلاح الإنسان، وبوابة أساسية للوصول إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "اسأل المفتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإسلام يحث على التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وفي النفس الإنسانية.

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كثرة التبول قد تكون عرضًا لمجموعة متنوعة من الأمراض، مشيرًا إلى أن الأطباء يضعون جميع الاحتمالات الممكنة عند تشخيص المريض للوصول إلى السبب الحقيقي وراء هذه الحالة.

وخلال برنامجه "رب زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح حسام موافي أن الطبيب يطلب سلسلة من الفحوصات الطبية للمريض للتأكد من التشخيص الدقيق، حيث قد يكون السبب وراء كثرة التبول مرتبطًا بعدة عوامل مرضية.