فدوى مواهب تثير الجدل في المتحف المصري.. نشرت فيديو لرمسيس ثم حذفته وكتبت توضيحا

كتب- محمد شاكر:

أثارت مخرجة الإعلانات فدوى مواهب، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب منشوراتها الأخيرة عن الملك رمسيس الثاني، والتي فجرت موجة غضب واسعة بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وذلك بعد أن شاركت فدوى صورًا وفيديوهات من المتحف المصري الكبير أمام الدرج العظيم وتمثال رمسيس الثاني، وعلقت عليه بآيات قرآنية، تخدم وجهة نظر اليهود في قصة سيدنا موسى، مستخدمة قول الله عز وجل، "وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ".

وقد تسبب هذا الأمر في عاصفة من التعليقات الغاضبة، الأمر الذي دفع فدوى إلى تقييد نشر التعليقات على المنشور، ثم قامت بحذفه بعد ذلك.

وفي وقت لاحق، كتبت فدوى منشورا قامت من خلاله بتوضيح ما حدث قائلة: ‏كنت في زيارة المتحف المصرى الجديد فى سحور وتعجبت من هذا الإنجاز العظيم وكيف ان مكان واحد اجتمع فيه كل عظمة الحضارة المصرية وشاركت جميع متابعينى صور وفيديوهات من داخل هذا الصرح العظيم كنوع من أنواع الدعاية لمصر والتذكرة بأن سيدنا موسى عليه السلام كان هنا فى مصر.

وأضافت فدوى: ليس لى أى نية أو مغزى آخر كما اعتقد البعض وهذا سوء فهم ولذلك قررت التوضيح، وأحب أن أشكر كل من ساهم فى بناء هذا الصرح العظيم.

ومن جانبها علقت متابعة تسمى ملك، قائلة: فدوي مواهب زارت المتحف المصري الكبير، وعملت فيديو بتظهر فيه حقدها علي مصر وكراهيتها لمصر ومحاولتها تشويه الحضارة المصرية القديمة، يعني سابت كل آيات القرآن الكريم اللي فيها مدح وتكريم لمصر، واختارت آيات عن فرعون وكفره بالله وتركبها علي فيديو لمحتويات المتحف. حسبنا الله ونعم الوكيل.

وقالت متابعة تسمى سهيلة: بينما ينتظر العالم افتتاح المتحف المصري الكبير في حضور ملوك ورؤساء الدول، في الوقت ذاته، السورية فدوى مواهب تهين أثارنا وحضارتنا المصرية من داخل المتحف المصري الكبير أثناء وجودها للسحور.



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