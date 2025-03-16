خبير مناخي: الصيف يمتد بأطول من 90 يومًا على حساب الفصول الأخرى

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية، عن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء هذا العام، مؤكدًا أن التغير المناخي أصبح أمراً واقعياً يؤثر بوضوح على مختلف جوانب الحياة، خاصة فيما يتعلق باضطراب الفصول.

وخلال حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد بن يوسف إلى أن فصل الصيف أصبح يمتد لمدة أطول تصل إلى 90 يومًا على حساب فصول أخرى، مما يجعل الشتاء أقصر وأكثر دفئًا مما كان عليه سابقًا.

أشار الدكتور عادل إلى التغييرات المثيرة في التيارات النفاثة، إذ يعزو عدم استقرار هذه التيارات الهوائية إلى السماح للهواء الدافئ بالتسلل إلى مناطق كانت تقليديًا باردة، وهذه التغيرات تؤثر سلبًا على مناخ الشتاء والخريف والربيع على حد سواء.

كما تطرق الدكتور عادل إلى ظاهرة "القبة الحرارية"، والتي تساهم في احتجاز الهواء الدافئ داخل الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، مما يدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع حتى في أيام الشتاء.

وتناول خبير التغيرات المناخية، تأثير ظاهرة النينيو، التي تسببت في تسخين مياه المحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الظاهرة كان أقل حدة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن النينيو لا تزال تحقق اضطرابات مناخية ملحوظة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع أن تتزايد معدلات موجات الحرارة غير المعتادة في السنوات المقبلة بفعل الاحتباس الحراري وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرًا إلى دور نقص تساقط الثلوج وذوبان الجليد القطبي في التسبب بتقلبات جوية مثيرة، بما في ذلك موجات الحر في بعض المناطق وموجات البرد في أخرى، كما شهدنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا هذا العام.

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