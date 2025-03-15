مسرح التليفزيون يستعد لحفل ياسين التهامي بحضور وزير الأوقاف

كتب- محمد نصار:

يستعد مسرح التليفزيون في ماسبيرو لحفل الشيخ ياسين التهامي، والذي يقام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت.

ومن المقرر حضور نخبة من الشخصيات العامة وأبناء ماسبيرو، ويتضمن الحفل تلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وتكريمًا للشيخ ياسين التهامي من قبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويقدم الفنان سامح الصريطي، كلمة ترحيب بالشيخ ياسين، ثم يقوم بتقديمه للحضور.

يذكر أن مسرح التليفزيون قد عاد للعمل الشهر الماضي بعد سنوات طويلة من إغلاقه، حيث شهد حفل إحياء الذكرى الخمسين لكوكب الشرق وتكريم أسرة مسلسل أم كلثوم.

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