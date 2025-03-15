ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا جديدًا نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى طقس مشمس وارتفاع ملحوظ في الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضافت منار غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الحرارة تسجل 30 درجة اليوم وتصل لـ 33 درجة على القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتة إلى أن ذروة الموجة الحارة تكون غدًا الأحد وبعد غدٍ الاثنين.

وتابعت: الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ 28 درجة، ومحافظات الصعيد تصل لـ 36 درجة، كما أن درجات الحرارة الصغرى تصل لـ 15 درجة على أغلب المناطق.

وأشارت إلى وجود برودة ليلًا على بعض المناطق خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وأكدت أن الحرارة مع نهاية الأسبوع ستتراجع بشكل كبير، لكن لن تكون بنفس قوة البرودة التي كانت في الفترة السابقة، ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت منار غانم، إلى أن الشبورة المائية ستكون من الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل حتى الثامنة صباحًا.

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