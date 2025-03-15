أحدث 10 صور ليلية لحديقة تلال الفسطاط بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، جولة تفقدية ليلًا لمتابعة سير الأعمال بمشروع حديقة تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص ويتم تنفيذها من خلال "الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى ".

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه تتم إقامة حدائق تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقًا كمقلب مخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقوم 12 شركة مقاولات مصرية بتنفيذ المشروع بمعنى أدق أن المشروع يسهم في جهود الدولة للحد من أعداد البطالة.

وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروع يضم 8 مناطق كالآتي:

المنطقة الثقافية

تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية على أعمال البوابة الرئيسية إلى جانب (4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، و3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2).

منطقة التلال والوادي

تنقسم منطقة التلال بمشروع حديقة تلال الفسطاط إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 (فندق سياحي - مباني خدمية - مواقف سيارات - بحيرة صناعية) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافتيريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر (مدينة الفسطاط القديمة) لتصبح المنطقة مزارًا أثريًا سياحيًا ثقافيًا متكاملًا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانًا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي.

كما يتم حصر وتجميع القطع الأثرية المكتشفة وترميمها ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع إنشاء ممشى بطول 1 كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر)، لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغًا خشبيًا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وقال: توجد بالحديقة المنطقة الاستثمارية التي تقع على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم (12 مطعمًا - 4 مولات تجارية - 4 جراجات للسيارات)، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وتشتمل الحديقة على منطقة الأسواق وهي عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلًا تجاريًا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).

وأضاف: تشمل أعمال المشروع تطوير منطقة النادي المصري القاهري من خلال إنشاء (مبنى إداري - حمام سباحة أوليمبي - حمام سباحة للأطفال، موضحًا أنه يوجد للحديقة أكتر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية بها "أبواب معاصرة - أبواب تاريخية - أبواب حدائقية")، حيث أن الحديقة مقامة على مساحة 500 فدان معظمها مناطق خضراء وتمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بالمساحة المخصصة للمباني.

وأشار إلى أن المشروع قد اشتمل على أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، ويدخل المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات ويشمل إنشاء ساحة جديدة لمسجد عمرو بن العاص بإجمالي مساحة تقريبية 12000م2 لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة وبها: (3 نوافير - غرف طلمبات - نصب تذكاري - 6 حوائط زراعة متدرجة - 12 حوض زراعة - 174 حوض نخيل - بوابتان - "خزان حريق، خزان وقود، غرف كهرباء، محطة رفع للصرف الصحي" - مبنى بديل للخدمات وإدارة المفرقعات - تشطيب مشايات وجلسات الساحة من الرخام والجرانيت - الأعمال الكهروميكانيكية - دار مناسبات مسجد عمرو بن العاص - مبنى خدمات مسجد عمرو بن العاص - مكاتب هيئة الآثار وقاعة اجتماعات - مبنى إدارة الدفاع المدني - المركز الطبي لمسجد عمرو بن العاص - موقف هيئة النقل العام - أسوار المباني).

بالإضافة إلى أعمال ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص، وقد اشتملت الأعمال على رفع كفاءة (شبكات الإنارة - شبكة الصوتيات - المآذن - القبة - المراقبة - تنفيذ شبكات مطر وحريق - تخفيض منسوب المياه - أعمال ترميم للأسقف والأعمدة ودكة المبلغ والفوارة والمنابر والمحراب - أعمال تشطيبات داخلية وخارجية - تغيير أرضيات بصحن المسجد لرخام كرارة - عزل للأسطح - إنشاء مبنى إداري).

وأكد "نصار"، زيادة معدلات العمل وتكثيف العمالة والمعدات اللازمة بالمشروع للانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

جدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص ورفع كفاءة الجامع، والانتهاء من المنطقة الثقافية والنادي المصري القاهري، والمخزن المتحفي، وتم ملء المرحلتين الأولى والثانية من النهر وجار ملء المرحلة الثالثة، وجارٍ العمل في زراعة التلال والانتهاء من باقي مكونات المشروع.

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