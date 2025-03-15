وزير الري: تعامل فوري مع الشكاوى لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح الدكتور سويلم، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وعلى مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقي أي شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة بحثت ودرست 757 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر فبراير 2025، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية شهر فبراير 2025 بلغت 95.45%.

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزارة الموارد المائية والري المختصة بمحافظة المنوفية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالي قرية أبو رقبة بمركز أشمون من تراكم المخلفات بجنابية شطانوف المارة من أمام المدرسة بالقرية، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم تطهير الجنابية أمام تغطية أبو رقبة وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة الغربية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزارة المختصة بمحافظة الغربية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر الأهالي من تراكم المخلفات بترعة سحيم الصيفي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة المركزية لري الغربية وتبين أن الشكوى تقع على صاولة سحيم الصيفي بزمام قرية منية طوخ، وتم إصدار أمر تطهير ونقل الناتج خارج الكتلة السكنية في حينه كما يتم نظافة الصاولة بصفة شهرية ضمن عقد تطهير الصاولات.

وفي محافظة كفر الشيخ، وجهت أجهزه هيئة الصرف لأجهزة الوزارة المختصة بكفر الشيخ، لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر أهالي قرية أبو زيادة من تراكم ورد النيل بمصرف بحر نشرت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بإصدار أمر تطهير للمصرف، مع تطهير المصرف بصفة دورية طبقًا لخطة الإدارة ضمن عقد التطهيرات.

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