رئيسة القومي للمرأة تلتقى مفوضة المساواة بين الجنسين في جمهورية قبرص

كتبت- نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة جوزي كريستودولو مفوضة المساواة بين الجنسين بجمهورية قبرص وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين و تبادل الخبرات في مجالات عدة منها مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كذلك دعوة مصر للإنضمام إلى شبكة The EmpowerMed Women network.

وتم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين الجانبين بإقامة حدث جانبي على هامش لجنة وضع المرأة العام المقبل حول المرأة والطاقة.