حزب الشعب الجمهوري يفتتح معرضًا للأثاث الدمياطي بأرض المعارض

كتب-عمرو صالح:

افتتح حزب الشعب الجمهوري، معرضًا للأثاث الدمياطي، بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية أمانة العمل الجماهيري المركزية، وضمن مبادرة "مع الناس" التي يسعى الحزب من خلالها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

جاء هذا بحضور النائب فؤاد القاضي أمين الحزب بمحافظة القاهرة، والأستاذ محمد سامي سليمان أمين الحزب بمحافظة دمياط، والمستشار أحمد حبيب أمين مساعد أمانة المجالس المحلية المركزية، والكابتن إسماعيل موسى عضو هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية.

كما حضر من نقابة صناع الأثاث كل من محمد القصاص رئيس نقابة صناع الأثاث، ومحمد عبده مسلم المدير التنفيذي للنقابة، ومحمد حسن الحطاب مدير المعارض والتسويق.

يقام المعرض في الفترة من ١٣ مارس وحتى يوم الجمعة الموافق ٢٦ مارس، كما أنه يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توافر تصميمات أثاث راقية لغرف النوم والسفره والاطفال والأنتريهات، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة زيارة المعرض، وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي، بأسعار تنافسية ومخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض، يعد ضمن مجموعة من المعارض التي تقوم أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط، بافتتاحها في عدة أماكن بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع نقابة صناع الأثاث بدمياط، لاسيما أنه قد تم افتتاح المعرض الأول بنادي السكة الحديد بمدينة نصر، في الفترة من 15-7-2024- وحتى 30-7-2024.

اقرأ أيضاً:

موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وزارة الصحة تكشف تفاصيل حريق وسط البلد (صور)

استعدادا للانتخابات البرلمانية.. "الجبهة الوطنية" يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان