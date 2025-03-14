أبرزها الغرور.. حسام موافي: لو فيك الصفات دي اعرف إن دي نهايتك

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية القلب في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الله ذكر القلب في سورة البقرة 11 مرة في مواضع مختلفة، ما يعكس دوره في نور البصيرة وتمييز الإنسان بين الخير والشر.

وأوضح حسام موافي خلال حديثه في برنامج 'رب زدني علمًا' المذاع على قناة صدى البلد، أن الغرور من الصفات التي تودي بصاحبها إلى الهلاك، لافتًا إلى أن التكبر كان سبب طرد إبليس من الجنة بعدما رفض السجود لنبي الله آدم عليه السلام.

وأضاف موافي، أن الغرور يمكن أن يكون بداية سقوط الإنسان، وليس بالضرورة أن تكون غواية إبليس مرتبطة بسرقة أو زنا، فقد تكون عبر شعور الإنسان بالتفرد والتعالي، ما يجعله فريسة سهلة لمكائد الشيطان الذي يسعى لإضلاله وإبعاده عن طريق الحق.

وتحدث موافي عن أهمية الحفاظ على الماء، مشيرًا إلى أن الإسراف فيه أمر خطير يستوجب الانتباه، كما قدم نصيحة للمصلين في حال شكهم في عدد الركعات أثناء الصلاة، بضرورة البناء على العدد الأقل.

كما أوضح موافي أنه في حال الشك في الوضوء، يمكن إكمال الصلاة دون إعادة الوضوء حفاظًا على الماء، معتبرًا ذلك رسالة إلهية لتوعية الإنسان بقيمة الموارد التي أنعم الله بها عليه.

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