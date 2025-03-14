الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة اليوم، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفاء بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم".

وألقى الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر، خطبة الجمعة بعنوان "الشهداء عند ربهم لهم أجرهم"، التي أكد خلالها على أن الشهداء هم أنبل بني البشر بعد الأنبياء والرسل مستشهدا بقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ"، منوها إلى أن الشهداء ينعمون بمنزلة عظيمة كما ذكر الله تعالى في قرآنه الكريم: "فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

و أدى الصلاة مع الرئيس السيسي كلا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة وبحضور وزراء الداخلية والعدل والزراعة والتربية والتعليم والأوقاف والاتصالات والنقل والإنتاج الحربي، وفضيلة الاستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من ضباط الشرطة.

اقرأ أيضاً:

موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

وزارة الصحة تكشف تفاصيل حريق وسط البلد (صور)