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وزير الري: متابعة تطهيرات الترع والتأكد من إنهائها قبل نهاية أبريل

11:25 ص الجمعة 14 مارس 2025
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كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد .

وبحسب بيان، تم خلال الاجتماع استعراض موقف خطة تطهيرات الترع بنطاق المحافظات الثلاث إستعداداً للموسم الصيفى المقبل ، والتأكد من جاهزية ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لإمرار التصرفات المائية اللازمة لاستيفاء احتياجات مياه الزراعة والشرب للمحافظات الثلاث ، واستعراض جهود إزالة التعديات والمخالفات على الترع ، والتنسيق القائم مع وزارة الزراعة فيما يخص متابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

كما تم استعراض موقف عقود التطهيرات الجارية والجديدة على ترعة السويس بما مواصلة أعمال التطهيرات ، وموقف عمليات التجريف الجارية في الحبس من الفم حتى كيلو ١٦:٠٠ ، وما تم اتخاذه من إجراءات على الترعة من أعمال صيانة البوابات وتعلية جسور ترعة المنايف بعدة مواقع ، وإزالة المخالفات على ترعة الشلوفة ، ومتابعة كميات المياه المسحوبة من محطات مياه الشرب وتركيب عدادات لقياس هذه الكميات .

وقد وجه "سويلم" بإستمرار قيام أجهزة الوزارة المختصة بمتابعة أعمال تطهيرات الترع والتأكد من نهوها قبل نهاية شهر إبريل المقبل كحد أقصى ، مع استمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

كما وجه وزير الري باستمرار المتابعة لضمان توفير احتياجات الرى وتحقيق المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان فيما يخص قياس كميات المياه المسحوبة لصالح محطات الشرب ، واستمرار التصدي لكافة أشكال التعديات لما تمثله من تأثير سلبى كبير على الميزان المائى بترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، واستكمال تنفيذ توصيات الدراسات الهيدروليكية التي أجريت على ترع المنطقة لضمان الاستعداد التام لموسم أقصى الإحتياجات المائية .

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هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الإسماعيلية السويس بورسعيد
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