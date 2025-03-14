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وزارة الصحة تكشف تفاصيل حريق وسط البلد (صور)

05:47 ص الجمعة 14 مارس 2025
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القاهرة - مصراوي:

تصوير - رمضان يونس:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة شخص بصعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان الناجم عن حريق اندلع في أكشاك خشبية غير تابعة للوزارة، خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية بوسط البلد.

وأوضحت الوزارة أن الحريق امتد إلى مقر التراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع وصوله إلى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بها.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يتابع تطورات الحريق لحظة بلحظة، مشيرًا إلى الدفع بعشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، مع استمرار عمليات التقييم والمتابعة.

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فيديو حريق معامل وزارة الصحة حريق معامل وزارة الصحة حريق شارع الفلكي وزارة الصحة
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