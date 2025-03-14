موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد، خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة 14 مارس وحتى الخميس 20 مارس 2025 .

ورجحت الهيئة في بيانها استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود في الفترة سالفة الذكر طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، وتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح.

وكذلك نشاط لحركة الرياح يوم السبت 15 مارس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.





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