الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين التحسس والتجسس

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فرقًا دقيقًا بين التحسس والتجسس كما ورد في القرآن الكريم، موضحًا أن التحسس يكون طلبًا للخير، بينما التجسس يكون طلبًا للشر.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، بقول الله تعالى في سورة يوسف: "يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ"، مشيرًا إلى أن نبي الله يعقوب، عليه السلام، أمر أبناءه بالتحسس، أي البحث عن يوسف وأخيه بهدف الخير ولمّ الشمل. بينما جاء في سورة الحجرات قوله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، وهو نهي صريح عن البحث عن عيوب الناس وأسرارهم بسوء نية.

وأوضح الجندي قائلًا: "التجسس هو البحث عن الأخطاء والعيوب لإيذاء الآخرين، وهو من كبائر الذنوب، بينما التحسس هو البحث عن المعلومات لما فيه الخير والمنفعة، مثل السؤال عن شخص بغرض مساعدته، أو التأكد من سلامة الأبناء دون انتهاك خصوصيتهم".

وأضاف: "هناك فارق بين الأب الذي يتحسس أحوال أبنائه للاطمئنان عليهم، وبين الشخص الذي يتجسس على الآخرين بدافع الشك وسوء الظن، فالأول واجب على المسؤول عن رعيته، أما الثاني فهو محرم في الإسلام".

وأكد على أن الإسلام يحث على المسؤولية الاجتماعية دون انتهاك الخصوصية، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، مشددًا على أن التحسس المباح هو جزء من هذه المسؤولية، أما التجسس المذموم فهو مرفوض شرعًا وأخلاقيًا.

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