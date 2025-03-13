مصطفى بكري: انتصار أكتوبر يعكس عزيمة مصر ووحدة شعبها

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ذكرى العاشر من رمضان، التي تتزامن مع يوم الشهيد، جاءت لتبرز البطولات التاريخية للجيش المصري في انتصار أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي سبقته.

وخلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أشاد بكري بقدرة الجيش على تحقيق ما بدا مستحيلاً، مدعومًا بشعب متحد وواعٍ، واصفًا هذا التلاحم بأنه سر قوة مصر في مواجهة التحديات.

وأضاف بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التأكيد على أهمية هذه الذكرى كمصدر إلهام للعزيمة والإصرار، مشيرًا إلى أنها تذكير دائم بقدرة المصريين على حماية حقوقهم وصد أي عدوان، في رسالة تعكس الفخر بالإرث العسكري والشعبي للأمة.

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