من الأسمرات.. ثقافة القاهرة تطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية

كتب- محمد شاكر:

انطلقت أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مساء الأربعاء، بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات التابع لفرع ثقافة القاهرة، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم، وسط أجواء إبداعية مميزة تجمع بين الفنون والتراث الشعبي.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور كل من: لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، د. ابتهال العسلي، مدير عام فرع ثقافة القاهرة، شوقي سعدان، مدير قصر ثقافة الأسمرات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والأقسام بالفرع، وجمهور كبير من محبي الفنون والثقافة.

استهلت د. ابتهال العسلي الفعاليات بتهنئة الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذا الشهر يجمع بين القيم والعادات الجميلة التي تدفعنا للمحبة والتسامح، مؤكدة أن الفنون والثقافة هما الركيزتان الأساسيتان للبناء والتنوير.

كما نوهت بجهود هيئة قصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، التي تستهدف جميع فئات المجتمع، لإبراز التنوع الثقافي والفني الذي تتميز به مصر.

بدأت الليلة الأولى بعرض فني لفرقة شبين القناطر للموسيقى والغناء الشعبي، بقيادة الفنان عادل فريد، التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية، منها: رمضان، وحياتك يا مصر يا بلدي، بياعين، خلي البساط أحمدي.

كما قدم الفنان سيد المصري فقرة التنورة، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، تبعتها فقرة كورال أطفال الأسمرات، الذين أمتعوا الحضور بمجموعة من الأغاني الرمضانية والتراثية، منها: برضاك يا خالقي، أهلا رمضان، رمضان جانا، بكار، يا ورد على فل وياسمين، أهوه جه يا ولاد.

وضمن الفعاليات، تم افتتاح معرض منتجات نادي المرأة، الذي يبرز إبداعات السيدات في الحرف اليدوية. كما أُقيمت ورش فنية للأطفال والرواد، منها: ورشة عمل فانوس رمضان، ورشة تلوين للأطفال، تنفيذ شيماء لملوم وعلياء محمد.

استمرار ليالي رمضان في قصر ثقافة روض الفرج

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، استقبل قصر ثقافة روض الفرج، فعاليات اليوم الثاني من ليالي رمضان، بعرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية، منها: يا بياعين الهوى، متى أشوفك يا غايب عن عيني، أنا بعشقك، آه يا ليل، سلامات سلامات، ميدلي رمضان.

كما قدم أعضاء الفرقة عروض صولو طبلة فردية، أظهرت مهاراتهم الإيقاعية المتميزة. وتألقت فرقة الفيوم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسن شاهين، وقدمت باقة من الأغاني التي جمعت بين روحانيات رمضان والوطنية، منها: وحوي يا وحوي، يا بركة رمضان، رمضان جانا، بهية البدوية، يا مصر مين يقدر عليكي، القلب يعشق كل جميل، الأرض بتتكلم عربي، يا فلسطينية.

كما تم تنفيذ عدة ورش فنية، منها: ورشة عمل فانوس وهلال رمضان بالفوم الجليتر، تنفيذ حياة محمد، ورشة رسم بعنوان "العاشر من رمضان"، تنفيذ أيمن الحسيني، ورشة خرز، تنفيذ الشيماء حسين.

تأتي الفعاليات في إطار البرنامج الرمضاني الشامل الذي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يتضمن آلاف الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف المحافظات، بهدف إحياء التراث المصري، وتعزيز الهوية الثقافية، وإتاحة الفنون لكافة فئات المجتمع خلال الشهر الفضيل.

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