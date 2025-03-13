المفتي: توجيه الزكاة لسكان غزة لدعمهم في الأزمات الإنسانية جائز

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الزكاة تُعد أحد الأركان الأساسية في الإسلام، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار المفتي خلال لقائه في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الزكاة تجمع بين البعد الروحي والاقتصادي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة.

وأوضح المفتي أنه لا مانع من توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وأكد أن الزكاة تتعلق بتحقق شروطها الشرعية، مثل بلوغ النصاب وحوَلان الحول، حتى لو كان المال مخصصًا لغرض معين.

وأشار إلى أن بعض العلماء ناقشوا مسألة الفائض عن الحاجة، لكنه نصح بالخروج من الخلاف والالتزام بإخراج الزكاة عند تحقق الشروط الشرعية.

وتطرق مفتي الديار المصرية إلى بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، مؤكدًا أنها تجب على الوديعة المخصصة لزواج الأبناء إذا بلغت النصاب ومر عليها عام كامل.

وأوضح أن المرأة يجوز لها أن تعطي والدها من زكاة مالها، خاصة إذا لم تكن ملزمة شرعًا بالإنفاق عليه، مشيرًا إلى أن الأولى والأفضل أن يكون ذلك من باب الإحسان دون اعتباره من الزكاة.

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