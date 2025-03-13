رئيس "مصر العليا للكهرباء" يتابع سير العمل بقطاع سوهاج.. ويوجه بصرف مكافأة للعاملين

كتب ـ محمد صلاح:

تفقد المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، مبني قطاع كهرباء سوهاج الجديد للوقوف علي آخر التطورات.

واستهل رئيس الشركة جولته التفقدية بزيارة موقع مركز خدمة العملاء المطور الكائن بمبني قطاع سوهاج الجديد، والمقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري الذي تم تصميمه علي أحدث طراز معماري، حيث يجري تزويد مركز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة لمواكبة التقنيات الحديثة التي تم تفعيلها في نظام شحن العدادات مسبقة الدفع.

الجدير بالذكر بأن مركز خدمة الجديد يخدم حوالي أكثر من ١٥٠ ألف مشترك بنطاق مدينة سوهاج.

وخلال الجولة وجه رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من إعداد مركز تدريب مطور مزود بكافة المواء العلمية "بمبني القطاع الجديد" الذي يخدم العاملين بالقطاع بدلا من تكبدهم مشقه السفر لمركز تدريب الشركة باسوان وذلك توفير للوقت والجهد.

واستكمل "صدقي" زيارته بالمرور على محطة محولات جزيرة شندويل المتنقلة وكذلك المرور على لوحة توزيع كهرباء جزيرة شندويل لمتابعة وضع الشبكة الكهرباء بذات المنطقة واستعدادا لفصل الصيف المقبل.

كما قرر المهندس أحمد صدقي صرف حافز نصف شهر، لفنيي لوحة توزيع جزيرة شندويل نظرا لأدائهم المتميز.

واختتم "صدقي" زيارته بالمرور علي هندسة كهرباء طهطا شمال محافظة سوهاج ثم المرور علي لوحة توزيع كهرباء طهطا ٣ بساحل طهطا كما قرر صرف نصف شهر مكافأة أيضًا لمراقب الوردية بلوحة طهطا 3.

رافقة خلال هذه الزيارة

المهندس أشرف محمد عباس مدير عام التشغيل والصيانة شمال والمشرف علي الإدارة العامة للمشروعات، والمهندس حسني محمد منير مدير عام التشغيل والصيانة جنوب سوهاج،

المهندس مصطفي محمد أحمد مدير عام الشئون الفنية، المحاسب عماد أبو علي مدير عام الشئون التجارية شمال سوهاج، والمحاسب أحمد عبد الله مدير عام الشئون التجارية جنوب سوهاج.

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