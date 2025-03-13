وكيل تعليم الجيزة يوجه بتكثيف الجولات الميدانية بالمدارس هذا السبب

كتب- أحمد الجندي:

أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات حاسمة لجميع مديري الإدارات التعليمية ووكلائها، تشدد على ضرورة ترك المكاتب والتواجد الميداني المستمر داخل المدارس، لضمان متابعة الاختبارات الشهرية وتنفيذ خطط التقييم بدقة.

وأكد "عطية" على ضرورة منع تواجد المديرين العموم أو وكلاء الإدارات داخل المكاتب خلال أوقات الدراسة، مشددًا على أن دورهم يجب أن يكون رقابيًا وتوجيهيًا داخل المدارس، لضمان انتظام العملية التعليمية، وليس إداريًا داخل المكاتب.

كما شدد مدير تعليم الجيزة على تكثيف الجولات الرقابية داخل المدارس، خاصة خلال فترات الاختبارات، لمتابعة عمليات التصحيح والرصد وتحقيق العدالة في التقييم، مع إعداد تقارير تفصيلية موثقة عن كل زيارة، تشمل الإيجابيات والسلبيات، ورفع تقرير أسبوعي لوكيل الوزارة حول مدى تنفيذ التعليمات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، لاتخاذ إجراءات فورية لحل أي مشكلات تعيق سير العملية التعليمية.

وفي إطار تطوير منظومة التقييمات، وجه "عطية" بضرورة تفعيل التقييمات المستمرة كآلية حقيقية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، وليس مجرد إجراء شكلي، مع التأكيد على التزام جميع المدارس بتطبيقها وفق المعايير التربوية المحددة.

وأكد وكيل تعليم على رصد أي تهاون أو تقصير داخل المدارس، واتخاذ إجراءات فورية بحق المقصرين، لضمان توفير بيئة تعليمية منضبطة تعزز تحصيل الطلاب الأكاديمي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة بجميع المديريات التعليمية

“بلاستازيا”.. مشروع طلابي بـ"إعلام القاهرة" لتدوير البلاستيك لصناعة أطراف صناعية

ضوابط امتحانات فبراير ومارس بالمعاهد الأزهرية 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 "أدبي".. تبدأ 15 يونيو