اكتمال بدر رمضان غدًا.. وخسوف كلي للقمر غير مرئي في مصر

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن اكتمال بدر شهر رمضان للعام الهجري الجاري بنسبة 100% لمعان، وذلك في الساعة الثامنة و56 دقيقة صباح غدٍ الجمعة بالتوقيت المحلي للقاهرة، مؤكدًا بذلك انتصاف الشهر الهجري وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

ساعات الصيام تصل إلى أطول مدة نهاية رمضان..

وأوضح تادرس أن يوم اكتمال القمر البدر سيشهد 13 ساعة و43 دقيقة من الصيام، على أن تستمر ساعات الصيام في الزيادة حتى تبلغ ذروتها يوم السبت 29 مارس، الموافق 29 رمضان، حيث تصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة، محطمة الرقم الأعلى خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن القمر سيبدأ في التناقص تدريجيًا بعد الاكتمال، ليصل إلى التربيع الأخير يوم السبت 22 مارس في الساعة الواحدة و31 دقيقة ظهرًا.

مراحل تطور القمر خلال الشهر الهجري..

وأضاف أستاذ الفلك، أن القمر يمر بثلاث مراحل بعد ميلاد الهلال، وهي:

التربيع الأول: يظهر نصف القمر مضيئًا، ويكون ذلك في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الهجري.

البدر الكامل: عندما يكون القمر مضاءً بالكامل، وهو ما يشير إلى انتصاف الشهر.

التربيع الأخير: حيث يتناقص الضوء تدريجيًا حتى يظهر نصفه فقط.

وأكد " تادرس" أن العين المجردة لا يمكنها التمييز بين لحظة الاكتمال الحقيقي للقمر، ولهذا يبدو البدر مكتملًا في الفترة من 12 إلى 16 مارس. ولفت إلى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الدود"، نظرًا لظهور ديدان الأرض بكثرة خلال هذه الفترة من العام.

الخسوف الكلي للقمر غدًا لكنه غير مرئي في مصر..

وفي سياق متصل، أشار تادرس إلى أن الكرة الأرضية ستشهد خسوفًا كليًا للقمر صباح غدٍ الجمعة، حيث يبدأ في الساعة 5:57 صباحًا، ويصل إلى ذروته في 8:56 صباحًا، قبل أن ينتهي تمامًا في 12:00 ظهرًا، ليكون إجمالي مدة جميع مراحله حوالي 6 ساعات و3 دقائق، بينما يستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و5 دقائق.

وأوضح أن هذا الخسوف لن يكون مرئيًا في مصر أو المنطقة العربية، لكنه سيظهر في المناطق التي يكون فيها القمر ظاهرًا وقت حدوثه، وتشمل أوروبا، أجزاء كبيرة من آسيا وأستراليا، أجزاء واسعة من أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

أفضل وقت لرصد القمر بتفاصيله

وأكد تادرس أن وقت اكتمال البدر يُعد الفرصة المثالية لمتابعة تفاصيل سطح القمر، مثل التضاريس، الفوهات البركانية، والحفر النيزكية، وذلك باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو النظارات المعظمة، حيث يظهر القمر بأوضح صورة خلال هذه المرحلة.

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