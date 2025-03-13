بالشروط والمستندات.. "المستشفيات التعليمية" تعلن حاجتها لمديرة معهد تمريض

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، عن حاجتها إلى شغل مديرة للمعهد الفني للتمريض بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بالقاهرة.

وحددت الهيئة عددًا من الشروط، أن تكون:

- حاصلة عـلى بـكالـوريوس تمريض ، ويفـضـل الحـصـول على درجـات أعـلى (دبلومة - ماجستير - دكتوراة - زمالة)، ويفضل من لديها دراسات عليا في مجال طرق التدريس أو دورات عن التعليم / التقييم.

- خبرات إدارية في مجال الإدارة وخاصة في مجال العملية التعليمية لا تقل 5 - 8 سنوات في مجال المدارس.

- لديها القدرة على القيادة والتوجيه.

- التقرير السنوى لآخر سنتين (ممتاز).

- لديها مهارات فى إستخدام الحـاسـب الآلـى.

- المقدرة على حسن التصرف وحل المشاكل.

- الإلمام بمبادئ القيادة والإتصال الفعال.

- توافر الكياسة واللباقـة والثقة بالنفس.

- القدرة على صنع واتخاذ القرار.

- القدرة على الابتكار والتطـويــر.

- توافر مهارات طـرق الـتـدريس.

- إلمام تام باللغة الإنجليزية.

- توافر الشخصـيـة القيادية.

- لــديـهــا مـهــارات فـنـيـة.

- حسنة المظهر وحسنة السير والسلوك.

- ضرورة إجتياز المقابلة الشخصية.

وتقدم السيرة الذاتية شخصياً باليد مرفق بها (صورة طبق الأصل من المؤهلات - الخبرات - السيرة الذاتية - موافقة مبدئية من جهة العمل على الانتداب - بيان حالة وظيفية حديث موضح به الإجازات والجزاءات - شهادة ICDL)، إلى إدارة التمريض برئاسة الهيئة بشارع القصر العيني، لمدة 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان.

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