''الفنية العسكرية'' تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من تقنيي '' المحطات'' النووية

كتب - محمد صلاح

أقيم بمقر الكلية الفنية العسكرية حفل تخرج الدفعة الثانية من تقني هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذين تم تعيينهم بالهيئة عقب تخرجهم من مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، والبالغ عددهم 69 طالبًا، بعد اجتيازهم برنامجًا تدريبيًا متقدمًا يؤهلهم لدعم وتشغيل محطة الضبعة النووية، المشروع القومي الذي يمثل إضافة استراتيجية لقطاع الطاقة في مصر.

شهد الحفل حضور الدكتور محمد دويدار - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برفقة عدد من قيادات الهيئة، إلى جانب حضور اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي - مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية.

وأعرب الدكتور محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة الضبعة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يشكلون نواة حقيقية للكوادر الفنية المتخصصة، التي ستسهم في تشغيل مشروع الضبعة النووي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم برامج التدريب والتأهيل الفني، بما يعزز قدرات الدولة في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية السلمية.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مدير الكلية الفنية العسكرية وقياداتها وأساتذتها على جهود الكلية الكبيرة في إعداد وتأهيل كوادر الهيئة وفق أعلى المستويات العلمية والتقنية، مُشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الكلية في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية لخدمة مصرنا الحبيبة.

وقد أشاد اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي مدير الكلية الفنية العسكرية، بالمستوى المتميز لخريجي الدفعة الثانية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي المقدم داخل الكلية تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة الفعالة في تشغيل وإدارة المشروعات النووية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، مؤكداً على استمرار التعاون الوثيق بين الكلية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لضمان إعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل قطاع الطاقة النووية في مصر.

يأتي تخريج الدفعة الثانية من هذا البرنامج ليؤكد التزام الدولة بإعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على تشغيل وإدارة مشروعات الطاقة النووية مما يسهم في دعم استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة من خلال طاقة نظيفة ومستدامة للمستقبل، ومتزامناً مع ذكرى انتصار أكتوبر المجيد في العاشر من رمضان، ذلك الانتصار الذي يذكرنا جميعًا بأهمية الاستعداد والتخطيط لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وبنفس الإصرار الروح الوطنية لأبطال حرب أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد أطلقت اسم الدكتور خليل ياسو -الرئيس الأسبق لهيئة المحطات النووية على هذه الدفعة عرفاناً وتقديرًا لدوره البارز وإسهاماته البناءة في قيادة الهيئة.

اقرأ أيضا:

فرص عمل في لبنان برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط والتقديم

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وارتفاع الحرارة إلى 31 درجة بالقاهرة