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كامل الوزير يزور مصابي حادث اصطدام قطار بميني باص بالاسماعيلية

08:34 م الخميس 13 مارس 2025
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    كامل الوزير يزور مصابي حادث اصطدام قطار بميني باص بالاسماعيلية (5)
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    كامل الوزير يزور مصابي حادث اصطدام قطار بميني باص بالاسماعيلية (2)
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كتب- محمد نصار:

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة كل من مستشفى القنطرة شرق والمجمع الطبي بالاسماعيلية.

وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث اصطدام قطار ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد، في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركاب الميني باص وكذلك للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد الوزير أن هناك تعليمات من الرئيس، ورئيس الوزراء، بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين، كما عبر الوزير عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الوفيات جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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