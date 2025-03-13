مجلس طب قصر العيني يكشف تفاصيل إنقاذ حياة طفل فلسطيني بجراحة قلب مفتوح

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس كلية طب قصر العيني اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، في قاعة علي باشا إبراهيم بمركز التعليم المتطور، بحضور وكلاء الكلية، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلو أعضاء هيئة التدريس، أمين الكلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والخدمية المتعلقة بالكلية.

وأعلن عميد الكلية عن رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مؤكدًا ضرورة تجهيز المستشفيات لاستقبال تزايد أعداد المرضى في هذه الفترة.

كما شدد على أهمية تجهيز الجداول والنوبتجيات للأطباء والممرضين والإداريين، وتوافر المستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة صحية خلال عيد الفطر المبارك.

ووافق المجلس في جلسته على اعتماد تشكيل لجنة (داخلية/خارجية) للعمل على ملف الإعداد لحفل المئوية الثانية لقصر العيني في 2027.

وأكد الدكتور حسام صلاح على أهمية هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن إعداد اللجنة لهذه الاحتفالية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على تاريخ الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية والطبية محليًا ودوليًا، وتوثيق تاريخ أقدم مدرسة للطب.

كما وافق المجلس في جلسته على تشكيل لجنة للإعداد للمؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني، والذي سيكون بعنوان "نحو مجتمع طبي مبكر"، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار الطبي وتطوير الأبحاث العلمية، ويعكس الطموح الكبير في تحسين مستوى التعليم والبحث الطبي، ويعتبر فرصة لتوسيع أفق التعاون العلمي مع المؤسسات الدولية.

أيضا وافق المجلس أثناء الاجتماع على المقترح المقدم من عميد الكلية بتشكيل لجنة تهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الداخلية والخارجية للكلية، مع التركيز على تنظيم المسارات داخل وخارج حرم قصر العيني.

وتم تكليف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، برئاسة هذه اللجنة، وتضم اللجنة أيضًا الدكتور أمل السيد، نائب المدير التنفيذي لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى أعضاء من وحدة المخلفات وأعضاء من الخارج بما يتناسب مع مهام اللجنة. إذ يعكس ذلك اهتمام الكلية بتحقيق الاستدامة البيئية، وهي خطوة أساسية للحفاظ على جودة الحياة داخل حرم قصر العيني وخارجه.

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة السادسة بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2024 (لائحة 6+1)، واعتماد النتيجة التراكمية لنفس الفرقة.

وكذلك وافق المجلس على اعتماد نتيجة الفرقة الخامسة بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2024 (لائحة 5+2)، واعتماد النتيجة التراكمية لنفس الفرقة.

وفي سياق الأنشطة المجتمعية استعرض المجلس إرسال قافلة طبية إلى مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر من 17 إلى 20 فبراير 2025، وأخرى إلى مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة في 25 فبراير 2025، هذه القوافل تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع المصري وتبرز الدور المهم للكلية في تقديم الرعاية الصحية للمناطق المحتاجة.

كما استعرض المجلس إنجازات قطاع المستشفيات، ومنها إنقاذ حياة طفل فلسطيني عبر جراحة قلب مفتوح بمستشفى أبو الريش التخصصي، حيث أكد الدكتور حسام صلاح أن مستشفى أبو الريش أصبح مركزًا رائدًا للقلب في علاج أطفال فلسطين، مما يعكس الفخر بمساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وتم خلال الجلسة استعراض المعرض الخيري لصالح المرضى بمستشفى المنيل قبلي في 23 فبراير 2025، الذي يعد نموذجًا للتكافل الاجتماعي داخل المستشفى، حيث سيتم تخصيص العائد لصالح خدمة المرضى.

كما تم استعراض المجلس افتتاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، لبعض مشروعات التطوير بمستشفى أبو الريش الياباني في 26 فبراير 2025، والتي اشتملت على تجديد قسم الاستقبال بتكلفة 12 مليون جنيه، وتجديد وحدة أمراض الباطنة (1) بتكلفة 35 مليون جنيه. كما تم افتتاح أعمال التجديد والتطوير بمسجد مستشفى قصر العيني (شيم الشافعي).

استضاف المجلس في جلسته الدكتور سمير شاهين، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والعميد الأسبق، الذي تم تكليفه بالإشراف على مشروع إقامة برنامج نظم ومعلومات (تحول رقمي) متكامل للكلية، سيشمل هذا البرنامج الرقمي جميع الجوانب الإدارية والأكاديمية في الكلية، بداية من الإدارة العليا للكلية متضمنآ الخدمات الطلابية والبحثيه، كما سيشمل هذا النظام أقسام الكلية.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن التحول الرقمي يعد خطوة مهمة نحو تحسين إدارة العمليات الأكاديمية والإدارية في الكلية، ويعكس التوجه العصري للكلية في تبني التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب العمل، بما يسهم في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة.

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