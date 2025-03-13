إعلان

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول مع جامعة أسيوط

07:58 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول مع جامعة أسيوط (3)
  • عرض 3 صورة
    الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول مع جامعة أسيوط (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

وقع اللواء أ. ح. عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى من خلال عقد العديد من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمي، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فى شتى الموضوعات التى تهم الباحثين من كلا الجانبين.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة

ما سبب اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء أ. ح. عاطف عبد الرؤوف محمود الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية الدكتور أحمد المنشاوى جامعة أسيوط القوات المسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - ارتفاع ضحايا حادث قطار القنطرة شرق إلى 10 وفيات
8 وفيات و12 مصابا.. كامل الوزير يتفقد موقع حادث ميني باص الإسماعيلية
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال