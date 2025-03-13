للعام الرابع.. تجديد الثقة في اللواء الحسين فرحات مديرًا تنفيذيًا لجهاز حماية وتنمية البحيرات

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد الثقة للواء أ.ح. الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتوليه منصب المدير التنفيذي للجهاز للعام الرابع على التوالي.

تقدّم اللواء أ.ح. الحسين فرحات المدير التنفيذي الجهاز بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتجديد ثقتهما فيه، ووعد باستكمال مسيرة العمل والتنمية في كافة المحاور المتعلقة بقطاع الثروة السمكية في مصر.

كما وجّه المدير التنفيذي للجهاز خالص شكره وتقديره إلى جميع العاملين بديوان العام الجهاز وفروعه المختلفة، وكذلك الاتحاد التعاوني للثروة المائية، مطالبًا الجميع ألا يدخروا جهدًا من أجل خدمة هذا الوطن، وإعلاء مكانة الجهاز وإبراز دوره على نحو يليق به.

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