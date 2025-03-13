لقاء الخميسي: السعي المستمر وراء المعرفة هو المفتاح لتحقيق الأحلام

كتب-عمرو صالح:

قالت الفنانة لقاء الخميسي، في بودكاست "بداية"، المذاع علي قناة الحياة، أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تعمل على تطوير الشباب، وتعزيز ثقافتهم وتنمية مواهبهم، مشيرة إلى أنها مبادرة مهمة للإنسان المصري وتنمية مهاراته.

ونصحت لقاء الخميسي الأطفال بضرورة التغذية الصحية السليمة والاهتمام بالصحة والرياضة، مؤكدة أن المبادرات الثقافية لها دور كبير في تثقيف المجتمع وإبقائه على اطلاع دائم بالتطورات العالمية.

ولفتت إلى أن السعي المستمر وراء المعرفة هو المفتاح لتحقيق الأحلام والتطور نحو مستقبل أفضل، لافتة إلى أنها تتابع أولادها حتى وهي في العمل يوميا.

وتحدثت عن أول عمل درامي لها وهو مسلسل "قضية رأي عام" مع الفنانة يسرا، مشيرة إلى أن الممثل يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جدا.

ولفتت إلى أنها في بدايتها حققت نجاحات كبيرة وحصدت عدة جوائز بسبب مسلسل قضية رأي العام .

نوهت إلى أن المسلسل الكوميدي "راجل وست ستات" كان نقطة تحول مؤثرة في رحلتها الفنية، حيث عبّرت عن رأيها في الأعمال الكوميدية،

موضحة أنها أكثر تحديًا من الدراما، قائلة: "إضحاك الجمهور ليس بالأمر السهل، فالكوميديا تتطلب جهدًا مضاعفًا لإيصال الفكرة بسلاسة و إمتاع المشاهدين."

ولفتت إلى أنها تعرضت للتنمر الإلكتروني في اكثر من موقف، لافتة إلى أنها تبحث الحيوانات تحرص على تربية الكلاب.

وأشارت إلى أن أكثر مكان تحب السفر فيه هو محافظتي الأقصر وأسوان لأنها تشعر بطاقة إيجابية داخل المعابد الأثرية.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

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