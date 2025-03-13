مانفودز ماكدونالدز مصر تشارك بحملة “إفطار صائم” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم 100 ألف مستحق

إعلان تحريري

شاركت شركة مانفودز ماكدونالدز مصر، الرائدة في تقديم الوجبات السريعة، عن مشاركتها في حملة “إفطار صائم” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، خلال شهر رمضان لدعم أكثر من 100 ألف مستحق بتبرع يتخطى 6 مليون جنيه.

من خلال مشاركتها في حملة “إفطار صائم”، تتولى الشركة رعاية 3 خيام إفطار في القاهرة، والدلتا، وصعيد مصر طول الشهر الكريم، كما ستساهم في تنفيذ برنامج “إفطار قرية” في 27 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم 1000 وجبة في اليوم، بالإضافة إلى توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية التي يصل وزنها إلى 12 كيلو، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم.

تأتي مشاركة مانفودز ماكدونالدز مصر في حملة "إفطار صائم" في إطار استراتيجيتها المستدامة التي ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحرصها على المشاركة في المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، كجزء من التزامها بدورها الوطني تجاه نهضة وتنمية المجتمع وتحسين حياة الأفراد ودعمهم لمواجهة الأعباء والصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

جاء هذا التعاون ليجسد التزام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر بمسؤوليتها الاجتماعية، حيث شارك فريق من المسؤولين والعاملين بالشركة في تعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا. وتعكس هذه المبادرة حرص الشركة على دعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتضامن، تأكيدًا لدورها الرائد في خدمة المجتمع المصري.

وفي هذا السياق، أعرب محمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، قائلاً: “نلتزم في مانفودز ماكدونالدز مصر بدعم المبادرات التي تسهم في توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجاً، ونهدف من خلال حملة ‘"إفطار صائم" إلى إدخال البهجة في بيوت الأسر المصرية على موائد الإفطار في مختلف المحافظات خلال الشهر الفضيل. وأكد أن مانفودز ماكدونالدز مصر ستواصل جهودها التنموية على كافة المستويات، وستعمل على تعزيز التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في سبيل تنمية المجتمع وضمان توفير حياة أفضل.

وأضاف: "نستهدف الوصول إلى دعم 100 ألف مستحق خلال شهر رمضان من خلال هذا التعاون، الذي يعد بمثابة نموذج فعال للمشاركة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ونلتزم في مانفودز ماكدونالدز مصر بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال تعزيز مشاركاتنا المجتمعية المختلفة وتخفيف الأعباء عن الفئات المستحقة في كافة أنحاء الجمهورية.”

من جانبه، علّق علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر، قائلاً: "لطالما التزمنا في مانفودز ماكدونالدز مصر بدورنا المجتمعي من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات مستدامة ذات أثر حقيقي. فقد ساهمنا في بناء مستشفى 57357، وعملنا على تطوير منطقة عزبة خيرالله عبر تحسين البنية التحتية التعليمية وتوفير فرص عمل. كما أطلقنا برنامج التعليم التبادلي بالتعاون مع جامعة حلوان لدعم الطلاب، وساهمنا في تطوير الحضانات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، نولي اهتماماً خاصاً بدعم الأشخاص ذوي التوحد من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية داخل فروعنا. ومن خلال "بيت ماكدونالدز للخير"، نحرص على تقديم الدعم الصحي والمعيشي للأطفال وأسرهم."

وأضاف: "وفي إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، قدمنا تبرعاً بقيمة 20 مليون جنيه لإغاثة أهالي غزة، إيماناً منا بضرورة مساندة الشعوب في الأزمات، وسنواصل دعم المبادرات الإغاثية بالتعاون مع مؤسسات موثوقة لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن."

جدير بالذكر أن مانفودز ماكدونالدز مصر تلتزم بالمسؤولية المجتمعية من خلال مبادراتها التي تركز على دعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً. تسعى مانفودز ماكدونالدز مصر إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع من خلال المساهمة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتحسين حياة الأفراد. تعتمد مانفودز ماكدونالدز مصر على استراتيجية طويلة المدى تعزز التنمية المستدامة من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، كما تحرص على إشراك موظفيها في الأنشطة التطوعية، فضلاً عن العديد من الجهود التنموية والمشروعات الخيرية التي يتم تنفيذها من خلال “بيت ماكدونالدز للخير مصر”.