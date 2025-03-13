جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

كتب- محمد سامي:

وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف وضع المعايير والمحددات للإحتراف الخارجى وتسهيل الإجراءات فى حالات احتراف اللاعبين ذوى المواقف التجنيدية خارج البلاد.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاهتمام باللاعبين والأبطال الرياضيين وتشجيع الموهوبين رياضياً، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين لتحقيق النجاحات والإنجازات فى مختلف البطولات الرياضية.

وخلال مراسم التوقيع أكد اللواء أ. ح. محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المستمر والفعال مع وزارة الشباب والرياضة للحفاظ على مستقبل اللاعبين والأبطال الرياضيين وتقديم الدعم الكامل لهم من أجل رفع إسم مصر عالياً خفاقاً فى كافة البطولات الدولية.

وأشاد إسماعيل سعد مصطفى الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والعلاقات الحكومية بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة من خلال المؤسسات الرياضية العسكرية ودورها المؤثر فى دعم المنتخبات القومية باللاعبين المتميزين .

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