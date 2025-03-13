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"الطفولة والأمومة" يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها

05:08 م الخميس 13 مارس 2025

المجلس القومي للطفولة والأمومة

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كتب أحمد جمعة

اعلن المجلس القومي للطفولة والامومة، بدء خطة تقديم الدعم النفسي والتأهيلي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن فريقا من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس قام بزيارة الطفلة وأسرتها بمحل إقامتهم حيث تم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفلة وأسرتها نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.

وأضافت "السنباطي" أن فريق المجلس قام بتقديم التوعية من خلال أساليب وألعاب جاذبة ومبتكرة للطفلة وشقيقاتها بحقوق الطفل والحماية من حالات الخطر التي يتعرض لها الأطفال والوقاية منها، مؤكدة على متابعة حالتها بصفة دورية لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لها.

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المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة العاشر من رمضان طفلة الشرقية حقوق الطفل
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