اصطدام قطار بميني باص ووقوع عدد من الوفيات والإصابات

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين وقائدي المركبات بالالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور فقط وهي المزلقانات التابعة لهيئة السكك الحديدية وعدم العبور نهائيا من الأماكن الغير معدة للعبور حيث تتسبب هذه السلوكيات السلبية في إزهاق الأرواح وهو ماسبق وناشدت به الهيئة المواطنين وقائدي المركبات عبر وسائل الإعلام بشكل مستمر نظرا لما ينجم عن مثل هذه السلوكيات السلبية من أضرار جسيمة وإزهاق للأرواح.

وتوجه فور وقوع الحادث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى موقع الحادث ومستشفى القنطرة شرق الذي تم نقل المصابين إليه.

كما تتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين وبخالص التعازي لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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