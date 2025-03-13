إعلان

حصيلة أولية.. مصرع 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص بالإسماعيلية

04:45 م الخميس 13 مارس 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، منوهة إلى أن الحصر المبدئي يشير إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 من ركاب الميني باص، تم نقلهم إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، إلى جانب وفاة 8 آخرين، وجاري المتابعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة حادث تصادم قطار بسيارة طريق جلبانة القنطرة شرق الإسماعيلية إصابة 12 شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال