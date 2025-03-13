فرص عمل في لبنان برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم لـ10 فرص عمل للمصريين في مهنة "غسيل وتشحيم" للعمل لدى شركة "يونيتد بتروليوم كومباني ش.م.ل" في لبنان.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

كما دعا الوزير الشباب الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي، من هنا.

شروط التقديم والمزايا الوظيفية بفرص عمل لبنان

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن وظائف لبنان المتاحة توفر العديد من المزايا، وتشمل:

راتب شهري يبلغ 500 دولار أمريكي، أي ما يعادل 25 ألف جنيه مصري.

توفير سكن مناسب وتأمين صحي للعاملين.

عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد.

أما عن شروط التقديم، فقد حددتها الوزارة كالتالي:

الحصول على مؤهل متوسط.

أن يكون سن المتقدم بين 25 و40 عامًا.

مدة التقديم

يستمر التقديم لهذه الفرص لمدة 5 أيام فقط، بدءًا من اليوم الخميس 13 مارس 2025 وحتى 18 مارس 2025.

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