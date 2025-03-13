مجلس الوزراء يقرر نزع ملكية العقارات المتعارضة لإنشاء ميناء سفاجا الكبير

كتب- أحمد الجندي:

أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 496 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز حركة النقل البحري.

تنفيذ المشروع وإجراءات نزع الملكية

ووفقًا للقرار، سيتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تم تحديد موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة بالقرار.

تفاصيل المذكرة الإيضاحية للمشروع

وأوضحت الوزارة، في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقرار، أن مشروع ميناء سفاجا الكبير يأتي ضمن المخطط العام لتطوير الميناء، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلبية متطلبات التوسعات في أنشطته المختلفة.

وأشارت المذكرة إلى أنه خلال أعمال الحصر، تبين وجود 66 مبنى داخل نطاق المشروع، تتعارض مع خطط الإنشاء، مما يستلزم نزع ملكيتها، موضحة أن تقرير الهيئة المصرية العامة للمساحة قدّر التعويضات المبدئية للملاك المتأثرين بنحو 270 مليون جنيه.

إجراءات تنفيذ القرار

تضمنت المذكرة المرفقة بالقرار أربعة كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحر الأحمر، تضم أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها، بالإضافة إلى خريطة مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.

نشر القرار بالجريدة الرسمية

وبحسب نص القرار، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ صدوره في 9 فبراير 2025.

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