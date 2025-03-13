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الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وارتفاع الحرارة إلى 31 درجة بالقاهرة

12:27 م الخميس 13 مارس 2025

الطقس

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كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وبداية موجة حارة على أغلب الأنحاء ، كما أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة.

وأٍشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة العظمي اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى: 31 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية : 28 درجة مئوية.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:30 درجة مئوية.

-جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 33 درجة مئوية.

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