بريطانيا: إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب بمعدل 51%

وكالات

قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الخميس، إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب بمعدل 51% في الشهور الثلاثة الماضية.

وأكدت الخارجية البريطانية، أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بهذا المستوى.

وخلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، قالت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن برنامج إيران النووي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأشارت البعثة الأمريكية، إلى أن طهران تسرع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب وفق وكالة الطاقة الذرية الدولية، مؤكدة أن إيران الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب.

وأوضحت البعثة الأمريكية، أن لا هدف سلميا موثوقا به لإنتاج إيران يورانيوم عالي التخصيب، مشيرة إلى أن إيران تتحدى مجلس الأمن الدولي بشكل صارخ وتنتهك التزاماتها النووية.

وأكدت البعثة في بيانها، على أن إيران تتجاهل المخاوف الواضحة والمستمرة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي داعية مجلس الأمن لأن يكون واضحا وموحدا في معالجة سلوك إيران الوقح وإدانته.

وشددت البعثة، على أن واشنطن ستواصل تنفيذ استراتيجية الرئيس ترامب للضغط الأقصى على إيران، كما ستواصل حرمان طهران من استخدام مواردها لزعزعة الاستقرار بالعالم.

وجددت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، تأكيدا على أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك السلاح النووي