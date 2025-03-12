تفاصيل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2022.. تعرف على الإجراءات والمواعيد

كتب- أحمد جمعة:

حدت إدارة تكليف الصيادلة بالإدارة العامة للشئون الصيدلية، عددًا من الإجراءات والتفاصيل الخاصة بحركة التظلمات للصيادلة دفعة 2022 (حركة 2024)، وفقاً لقرار التكليف رقم 60 لسنة 2025، حرصًا على التيسير على الخريجين وضمان فحص جميع التظلمات بدقة.

ووفقًا لما حددته الإدارة، يتم تقديم التظلمات إلكترونيًا لـ "المتزوجات، المطلقات، الأرامل"، كما يسمح بطلب التعديل داخل نفس المحافظة أو من محافظة أخرى لمحافظة السكن، خلال الفترة من الأحد 10 مارس 2025 حتى الخميس 13 مارس 2025.

كما تبدأ حركة التظلمات الورقية يوم الأربعاء 5 مارس 2025، أما الصيادلة الذين لم يتقدموا بتظلماتهم في الموعد المحدد لمحافظاتهم، فيمكنهم التقديم بعد انتهاء المرحلة الأخيرة لجميع المحافظات.

وفي حالة رغبة الصيدلي في تقديم تظلم صحي بسبب حالة مرضية، يتوجب عليه التوجه إلى الإدارة العامة للتكليف بمقرها في 22 شارع الفلكي للحصول على خطاب الكشف الطبي.

وبحسب الإدارة، فعند تغيير الحالة الاجتماعية عن تلك المدرجة في حركة التكليف، يجب التوجه إلى إدارة تكليف الصيادلة بمقر وزارة الصحة والسكان بشارع مجلس الشعب – المبنى الإداري الجديد، الدور الثاني، لتعديل البيانات والإدراج بحركة التظلم الإلكتروني.

يُسمح للصيدلانيات اللاتي تم عقد قرانهن بعد حركة التظلمات الإلكترونية بالتقدم ورقيًا في حينه، وفقًا لنفس القواعد المنظمة للحركة الإلكترونية.

يتعين على الصيدلي تقديم المستندات التالية عند التقدم بالتظلم:

* صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

* شهادة التخرج.

* صورة قرار التكليف.

* موافقة الالتحاق بالجهة الخارجية (إن وجدت).

وأكدت الإدارة العامة للشئون الصيدلية على ضرورة الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لضمان دراسة التظلمات وإتمام الإجراءات بسلاسة.

والشهر الماضي، أعلنت إدارة التكليف بوزارة الصحة، عن نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022، والتي يطلق عليها "حركة 2024".

وللاطلاع على نتيجة تكليف الصيادلة حركة 2024.. اضغط هنا

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