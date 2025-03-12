معاشات ومرتبات.. مدبولي: الكارت الموحد يشمل هذه الفئات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الكارت الموحد تشمل التأمين الصحي الشامل، وصرف المعاشات والمرتبات، وبرنامج تكافل وكرامة، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل على تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على طابعها المعماري والعمراني، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيتم إطلاقها خلال العام المالي القادم، بهدف استكمال تحسين مستوى المعيشة بالمناطق الريفية.

كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، مؤكدًا أن الاحتياطيات الدولارية مستقرة، وأن الموازنة الجديدة تركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، حيث تبلغ مخصصات "تكافل وكرامة" 53 مليار جنيه، إضافة إلى الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر مباشرة.

وفي سياق آخر، كشف مدبولي أن يوم 3 يوليو القادم سيشهد الاحتفالية الرسمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلى مستوى.

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

xاستعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025