رئيس الوزراء يعدد مزايا الكارت الموحد

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الكارت الموحد هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرًا إلى أن الكارت سيشمل خدمات تكافل وكرامة، والتأمين الصحي، وصرف المعاشات والمرتبات، بالإضافة إلى الخدمات التنموية وخدمات ذوي الهمم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "مدبولي" أن الكارت الموحد سيكون شاملًا لجميع الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن، مما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الروتين.



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