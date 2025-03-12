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مدبولي: تطوير منطقة مربع الوزارات مع الحفاظ على الطابع المعماري

05:21 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة مربع الوزارات ستخضع لتطوير شامل، وذلك في إطار خطط الحكومة لتحديث البنية التحتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "مدبولي" أن الهدف من التطوير هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة، نظرًا لأنها منطقة تاريخية ومعروفة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة لا تسعى لتغيير الشكل العام للمنطقة، بل تهدف إلى إعادة استغلالها بالشكل الذي يحقق أقصى استفادة، مستلهمين في ذلك التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.


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