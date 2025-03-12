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السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء نيبال تعزيز التعاون بين البلدين

04:55 م الأربعاء 12 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد أكد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمناً ما ذكره السيد الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس وزراء نيبال قد أكدا في نهاية الاتصال على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتنسيق إزاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس وزراء نيبال
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