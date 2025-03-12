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مدبولي: انخفاض معدل التضخم لـ 12.5% ونستهدف الوصول لـ 10% في 2026

04:46 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عرض مسار الدين العام والخارجي على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة الانخفاض المتوقع في الدين على مدار العام القادم، وأيضًا على مدى الثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

تحسن مؤشر التضخم

وأشار مدبولي إلى أن مؤشر التضخم شهد هبوطًا غير مسبوق، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 12.5% مشيراً إلي أن الحكومة تستهدف تقليص هذا الرقم إلى 10% بحلول بداية عام 2026.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الأرقام الأخيرة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع تشير إلى أن الدولة تسير على المسار الصحيح في معالجة قضايا الاقتصاد.

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