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هل سيتم رفع الدعم عن أنبوبة البوتاجاز؟.. مدبولي يوضح

04:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

مصطفى مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها فيما يتعلق بالوقود وخطة رفع الدعم التدريجي بنهاية 2025، مؤكدا أنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف انخفاض معدل التضخم لـ 10% عام 2026، وأن الاحتياطيات الدولارية مستقرة.

وأوضح مدبولي أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في مخصصات برنامج تكافل وكرامة، حيث ستصل المخصصات إلى 53 مليار جنيه في العام المقبل مقارنة بـ 40 مليار جنيه في العام الحالي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك نسبة نمو كبيرة في المخصصات الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.

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مصطفى مدبولي أنبوبة البوتاجاز رئيس الوزراء
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